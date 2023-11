Ponte Morandi, l’ex direttore delle manutenzioni Bergamo: “Il crollo è stato un grande lutto e un fallimento di Aspi”

Genova. “Sin dal primo giorno ho vissuto il crollo del Morandi come un grosso lutto e mi sono messo a disposizione dell’autorità perché per me è stato un fallimento della società. Questo non è paragonabile al lutto e al dolore dei parenti delle vittime, ma mi sono messo a disposizione da subito”. Lo ha detto in aula Mario Bergamo, ex responsabile sicurezza e manutenzioni di Aspi, uno dei 58 imputati nel processo. Bergamo, e questo lo ha sottolineato anche il pm Walter Cotugno è stato uno dei primi imputati a sottoporsi a interrogatorio.

E’ stato il capo delle manutenzioni di Aspi per circa quindici mesi dal 1 gennaio 2015 al 3 aprile 2016, poi l’ad Castellucci ha deciso di sostituirlo con Michele Donferri Mitelli.

