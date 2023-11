Regione, la Lega di Savona: “Il prossimo assessore sia un savonese: il nostro territorio ha contribuito alla vittoria alle elezioni 2020”

Liguria. “In occasione del prossimo ‘rimpasto’ in giunta regionale per trovare il successore di Andrea Benveduti, che ha restituito al presidente Giovanni Toti le deleghe inerenti all’assessorato allo sviluppo economico, per la oggettiva impossibilità di contemperare la sua attività di manager alla Ansaldo con la carica in giunta, la Lega di Savona auspica che la scelta del governo regionale possa ricadere su una personalità rappresentativa della provincia di Savona, che ha dato indubbiamente valido aiuto per la vittoria del centrodestra del 2020, senza peraltro vedersi riconosciuto un ruolo a livello di assessorati.” A dirlo in una nota la segreteria savonese della Lega.

“Inoltre, e soprattutto, la particolare criticità dell’area savonese industriale e non solo, con le note difficoltà infrastrutturali e di investimenti come le Funivie Savona-San Giuseppe, la Piaggio, la Sanac che si accompagnano anche con la necessità di un rilancio per il settore turistico e commerciale, necessitano di una guida che sappia integrare nella più generale visione di sviluppo regionale anche queste criticità che non ritardano solamente lo sviluppo economico del savonese ma della regione tutta”.

