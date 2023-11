“Scenari di guerra, missioni di pace” è il titolo della conferenza in programma venerdì 10 novembre, a Le Grazie presso l’ex convento Olivetani, a partire dalle ore 18.00. “In considerazione degli recentissimi eventi in Medio-Oriente ed Ucraina, il tema risulta essere tremendamente attuale per quel che può comportare e il relatore, generale C.A. Marcello Bellacicco, decisamente competente in questo argomento, per coloro che potrebbero partecipare o che hanno già partecipato a missioni all’estero, ma anche per il largo pubblico che riceve informazioni televisive troppo spesso incomplete”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Portovenere, è a ingresso gratuito.

L’articolo “Scenari di guerra, missioni di pace”, conferenza a Le Grazie proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com