Genova. La direzione del liceo classico, scientifico e sportivo M.L. King di via Sturla a Genova segnala un’iniziativa particolare che si terrà giovedì 9 novembre alle 17.30 nella biblioteca del liceo, in via Sturla 63.

Sono invitate le famiglie delle scuole medie della zona: si rifletterà sull’utilità odierna degli studi classici, con l’intervento di due docenti dell’università di Genova e, a seguire, ci interrogheremo sulla possibilità di riaprire un liceo classico del levante.

