Skymetro, folla per la prima assemblea pubblica tra critiche e consensi. Campora: “In futuro arriverà a Prato”

Genova. Un auditorium, quello di Molassana, straripante, con tutti i posti esauriti e tante altre persone rimaste fuori, per la prima presentazione pubblica del progetto dello Skymetro, la discussa infrastruttura viaria pensata per continuare il percorso della metropolitana genovese attraverso la Valbisagno. Un’occasione pensata dall’amministrazione civica per provare a condividere e raccogliere osservazioni che saranno “eventualmente” prese in carico per la stesura del progetto esecutivo. Un intento che sarà poi perpetuato anche grazie alla piattaforma web gestita dall’Università degli Studi di Genova “Dialoghi in città”, già attivata per il progetto del Tunnel Subportuale.

“Lo skymetro deve arrivare fino a Prato – ha esordito il presidente del municipio IV Media Valbisagno Maurizio Uremassi – è questa la prima richiesta che viene dal territorio. Questa sarà una infrastruttura che collegherà questa vallata alla città e, grazie alla convergenza di altre opere, come il Terzo Valico, al resto del paese e alle grandi città del nord come Milano”.

» leggi tutto su www.genova24.it