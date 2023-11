Sul Tamigi salpa il mega mortaio gonfiabile. Toti: “Grande promozione per il nostro territorio”

Liguria. Il Tamigi si colora di verde pesto, portabandiera della Liguria in occasione della fiera del turismo mondiale WTM World Travel Market, che riunisce a Londra da oggi all’8 novembre i protagonisti del settore. Grazie all’installazione immersiva a forma di mortaio gigante – con i suoi 6 metri d’altezza per 8 metri di larghezza in navigazione sulle acque del Tamigi – anche l’Inghilterra premia l’enogastronomia ligure come eccellenza del Made in Italy. Un’iniziativa di promozione territoriale di grande impatto, a cui si abbina la semifinale del Campionato mondiale di Pesto al mortaio organizzata da Regione Liguria in collaborazione con Camera di Commercio.

La gara permette di individuare uno dei protagonisti della finale che si svolgerà a marzo a Genova. Queste le iniziative della campagna #Pesto Masterpiece of Liguria, inaugurata oggi all’Hotel Sea Container di Londra dove il governatore Giovanni Toti, insieme allo chef Roberto Panizza, ideatore del Genova Pesto World Championship, incontrerà i giornalisti internazionali e stakeholder per parlare del ‘brand’ sinonimo di crescita economica, turismo e competitività.

