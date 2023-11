“Sull’antenna di Sarzanello c’è stata mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, serve ampia discussione sul piano”

“I comuni non hanno il potere di limitare la localizzazione di antenne in aree generalizzate del territorio anche se possono organizzarsi per avere piano specifico”. L’assessore all’ambiente Luca Ponzanelli lo ha ribadito nel corso del Consiglio comunale odierno rispondendo all’interpellanza del capogruppo di “Sarzana Protagonista” Matteo Tiberi relativa al posizionamento di nuovi impianti per le teleradiocomunicazioni sul territorio comunale. “Comprendiamo perplessità e preoccupazioni di persone e residenti – ha detto – ma non certi messaggi politici che vengono veicolati alla popolazione. Per quanto riguarda lo studio del nostro piano questo ha superato una prima fase con l’affidamento all’Università di Firenze e la relativa stesura della proposta, oltre a una prima interazione con i gestori per consentire di conciliare le rispettive preferenze. Ora – ha proseguito Ponzanelli – si deve aprire la fase partecipativa per poi arrivare all’approvazione in Consiglio, cercando di arrivare prima possibile ad avere il piano”. Sul caso specifico della discussa antenna di Sarzanello l’assessore ha aggiunto: “Prima del mio insediamento c’era stato un percorso partecipativo fra Amministrazione e Consulta. Via Fortino? Il progetto preparato dall’Università di Firenze non prevede il sito come destinazione né presente né futura”.

“Sul piano delle antenne dobbiamo parlare ancora molto – ha replicato Tiberi – perché i casi degli ultimi anni sono stati abbastanza complicati e per via Fortino l’accordo è stato firmato con Cellnex ma non con gli altri operatori. Per quanto riguarda Sarzanello non ho fatto nessun allarmismo, il giorno dopo l’assemblea ho ricevuto anche una telefonata dalla responsabile di Wind alla quale era stato riferito qualcosa di sbagliato. Nei confronti dei cittadini c’è stata una mancanza di rispetto perché nessuno aveva parlato delle dimensioni dell’impianto e alla consulta avevo consigliato di convocare tutto il quartiere per valutare attentamente il progetto. Spero – ha concluso – che si avvii una discussione importante sul piano antenne e tutti i sarzanesi ne siano messi al corrente”.

L’articolo “Sull’antenna di Sarzanello c’è stata mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, serve ampia discussione sul piano” proviene da Città della Spezia.

