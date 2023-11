Tmb a Scarpino, Sanna (Pd): “La giunta regionale ammetta che il progetto è fallito”

Genova. “La giunta ammette i ritardi nei lavori ma se ne lava le mani e scarica la responsabilità su Città metropolitana e privati che devono costruire l’opera e dà l’ultima parola sulla realizzazione del TMB a Scarpino all’Agenzia dei rifiuti, una scatola vuota, dove è stato nominato solo il commissario e che ad oggi non è operativa. Quindi incapace di qualsiasi scelta o decisione. Questo conferma che al Tmb a Scarpino non crede più nessuno. Alle condizioni attuali infatti, siamo di fronte a un progetto fallimentare per gli extra costi, per il cambio della direttiva sulle discariche e perché una volta terminato sarà comunque un impianto a metà, in quanto manca una soluzione per chiudere il ciclo dei rifiuti con un impianto che tratti il materiale risultante dal Tmb”.

Così dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo la risposta dell’assessore Giampedrone alla sua interrogazione.

