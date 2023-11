Un lettore: “Marola di nuova senz’acqua, ma l’Ato idrico rifiuta di ricevere i cittadini. Così non fa i loro interessi”

Spettabile redazione,

Marola è ancora una volta senza acqua. Questo problema si presenta ormai con regolarità, con l’interruzione della fornitura idrica per gli abitanti del paese e delle frazioni di Montale, Pianello, Mattone e Costa di Cadimare, ma le proteste degli abitanti rimangono inascoltate.

L’Ato provinciale rifiuta di ricevere i cittadini che dai primi di settembre, dopo oltre 30 ore senza acqua, hanno chiesto un incontro con i tecnici che decidono sull’argomento.

Un ente che non fa gli interessi dei cittadini e dell’utenza vive in un altro mondo.

Stefano Faggioni

