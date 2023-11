Sabato 11 novembre alle 17 all’Outlet Village di Brugnato, presso la Val di Vara Gallery, si svolgerà il primo di una serie di incontri periodici sul tema della Via dei Monti o

de Pontremolo.

Dell’opportunità di sviluppo delle aree interne grazie alla riapertura di un cammino storico religioso interregionale parleranno Daniela Menini, consigliere della Regione Liguria e Clara Cavellini, vice sindaco del Comune di Pontremoli. Federico Chiodaroli parlerà del ruolo delle guide escursionistiche nella valorizzazione del percorso. Modera Silvano Zaccone, presidente del Consorzio Il Cigno.

Il progetto della Via dei Monti è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per maggiori informazioni: presidente@consorzioilcigno.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com