Genova. Ancora una vittoria per il CUS Genova Basket in Serie C Unica. Ragazzi di Coach Pansolin capaci di conquistare il dodicesimo punto e di mantenere la vetta del Girone B grazie al successo contro Fulgor Omegna.

Sfida aperta al PalaCUS, con i biancorossi vincenti grazie alla grande giornata offensiva, nonostante una prova difensiva sottotono. Sei vittorie su sei, dunque, per gli universitari.

