BPER Banca a sostegno dei territori della Liguria colpiti dal maltempo

Genova. BPER Banca mette in campo un intervento concreto e tempestivo per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito gravi danni provocati dal maltempo che ha colpito i territori della Liguria in questi ultimi giorni.

Lo comunica la stessa banca con una nota stampa. Nello specifico, la Banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi dodici mesi, successivamente verranno assegnati tassi a condizioni agevolate. Inoltre, BPER si rende disponibile ad esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo.

