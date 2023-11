Chiavari: carcere, in arrivo una direttrice “a tempo pieno”. Soddisfatto il sindacato

Dall’ufficio stampa del SAPPE

“Con l’entrata in servizio, entro il 20 novembre, di 57 nuovi direttori negli istituti di pena italiani, saranno tre le dirigenti penitenziarie che arriveranno a prestare servizio in Liguria: due assumeranno la titolarità della direzione delle carceri di Chiavari e Imperia ed una terza affiancherà come vicedirettore, l’attuale direttore di Marassi”. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del Segretario regionale per la Liguria Vincenzo Tristaino. “Le carceri di Chiavari e Imperia erano gestite da direttori che avevano anche altre strutture da dirigere e, quindi, è una buona notizia che il Ministero della Giustizia ed il DAP abbiano raccolto i reiterati appelli del SAPPE che auspicavano che tutti gli istituti di pena della Liguria avessero un valido direttore di sede, anche per avere interlocutori in grado di assumersi precisi impegni per un vero confronto con le organizzazioni sindacali per migliorare la situazione nelle carceri e l’organizzazione operativa ed il benessere del Personale di Polizia Penitenziaria che vi lavora 24 ore al giorno con grandi professionalità e sacrifici”.

