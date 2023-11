Città di Savona. Caredda in panchina contro lo Speranza: “Aspettiamo tutti Frumento. In futuro allenerei volentieri”

Savona. Vista l’assenza di mister Ermanno Frumento, in panchina biancoblù nel big match contro lo Speranza si è seduto uno dei giocatori più esperti della rosa: il centrocampista Stefano Caredda, che già ai tempi dell’Albenga aveva allenato la Prima Squadra per tre partite.

Nel suo commento si trova una perfetta sintesi dei novantacinque minuti di gioco: “I ragazzi hanno fatto ciò che ci eravamo detti il venerdì. Lo Speranza è una buona squadra con un allenatore come Girgenti che conosco e la fa giocare veramente bene. Nel primo tempo sono andati in difficoltà ed è proprio in quel momento che si è decisa la partita. Poi il mister si è fatto sentire nello spogliatoio e siamo stati noi quelli a soffrire. Non è stato facile e abbiamo fatto una partita d’attesa, passando anche a cinque dietro perché stavamo subendo. Però noi ci siamo sacrificati molto anche quando non avevamo più energie, riuscendo a respingere i loro attacchi. Non siamo riusciti a concretizzare le ripartenze con i tanti spazi lasciati, ma tutto sommato il risultato ci dice bene”.

