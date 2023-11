Diritti tv e Integrity tour al centro dell’Assemblea di Lega B

Assemblea di Lega B con tutte le società quest’oggi a Milano dove il presidente Balata, insieme al Servizio Analisi Criminale e all’Aic, ha annunciato l’avvio dell’Integrity tour 2023/24 che quest’anno sarà ampliato e modernizzato per rispondere ai rischi sempre crescenti dovuti al match fixing. Il progetto, che riguarderà prime squadre e settori giovanili ed è stato citato come best practice al convegno Interpol di Buenos Aires, verrà presentato con un evento alla presenza dell’Associazione calciatori, del Gruppo investigativo scommesse sportive e dei giocatori nelle prossime settimane.

L’Assemblea ha discusso approfonditamente temi di politica sportiva, sulle riforme necessarie per migliorare il sistema calcio Italia e sulla nuova legge di riforma del lavoro sportivo, per cui è stata deliberata una commissione ad hoc, coordinata dal direttore generale della Cremonese Paolo Armenia, per analizzare tutte le criticità sottese alla legge e che pongono una serie di difficoltà alla crescita dei settori giovanili.

