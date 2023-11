E’ già disponibile il nuovo calendario 2024 realizzato dagli ultras della Curva Ferrovia dello Spezia con le migliori foto scattate in mesi in cui sul campo le cose non sono certo andate per il verso giusto ma sugli spalti passione, tifo e calore del pubblico non sono mai venuti meno.

Il calendario si può acquistare al prezzo di 5 euro presso i seguenti punti vendita:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com