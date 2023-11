Emergenza idrica ad Andora: “Sgravi in bolletta competenza del commissario”

Andora. Il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative verranno intraprese, ivi comprese eventuali forme di ristoro e di sgravio sulle bollette, anche in considerazione dei danni già subiti da residenti e imprese, in seguito all’emergenza idrica a Andora.

Il consigliere ha ricordato che nel Comune da oltre un anno il fenomeno del cuneo salino ha reso praticamente inutilizzabile l’acqua fornita dalla rete idrica.

