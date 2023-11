I convocati di Alvini: out Bandinelli e Zurkowski. Torna Ekdal dalla squalifica

Sono ventiquattro i convocati dello Spezia di Massimiliano Alvini per la trasferta di domani contro il Lecco. Diverse assenze per il tecnico di Fucecchio, che oltre allo squalificato Nikolaou perde Zurkowski, ai box per un piccolo affaticamento, Hristov (pestone in allenamento) e Gelashvili, che rientrerà dopo la sosta. Assente anche Bandinelli, che resta alla Spezia per i problemi alla spalla e Tio Cipot, che ha subito una botta al polpaccio. Torna tra i convocati invece Albin Ekdal, che ha scontato le tre giornate di squalifica.

Portieri: Zoet, Mascardi, Zovko, Dragowski.

Difensori: Moutinho, Serpe, Reca, Pietra, Muhl, Cugnata, Amian, Bertola.

Centrocampisti: Elia, Ekdal, S. Esposito, Corradini, Cassata, Candelari, Kouda.

Attaccanti: P. Esposito, Krollis, Moro, Antonucci, Verde.

