“Il governo taglia ancora i fondi al Carlo Felice”, la denuncia del senatore Pirondini

Genova. “Il Governo Meloni toglie ossigeno al teatro Carlo Felice di Genova”. La denuncia arriva dal senatore del M5S Luca Pirondini, alla luce dei nuovi tagli ai finanziamenti per il teatro genovese inseriti nella Legge di Bilancio.

“Dai 2,5 milioni di euro originari di questo contributo straordinario dello Stato, che si sommavano al Fus, il Fondo Unico dello spettacolo, oggi Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, siamo arrivati negli anni a poco più di 872mila euro in seguito ai tagli miopi di tanti governi di centrodestra e centrosinistra, non dei governi Conte”.

