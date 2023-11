Il mortaio sul Tamigi piace agli imprenditori savonesi: “Meglio dell’immobilismo. Crea curiosità e stimola a conoscere”

Liguria/Regno Unito. “Il mortaio sul Tamigi? Sinceramente non la trovo una iniziativa negativa, anche perché se ne sta parlando, e questo a prescindere da qualsiasi tipo di commento”. Potrebbe essere riassunta così, con le parole del presidente di Confcommercio della provincia di Savona Enrico Schiappapietra, l’opinione degli imprenditori e degli agricoltori savonesi sull’iniziativa promossa in questi giorni a Londra dalla Regione Liguria.

La cornice è la fiera del turismo mondiale “World Travel Market” (WTM), in programma dal 6 all’8 novembre nella capitale del Regno Unito. Un’iniziativa a cui si abbina la semifinale del Campionato mondiale di Pesto al mortaio organizzata da Regione Liguria in collaborazione con Camera di Commercio. Nelle acque del Tamigi è comparso un battello sopra al quale è stato installato un mortaio gigante, simbolo di uno dei prodotti enogastronomici liguri più conosciuti in tutto il mondo: il pesto. Ovviamente l’iniziativa, indubbiamente di grande impatto visivo, ha fatto molto discutere, dividendo l’opinione pubblica e la politica.

