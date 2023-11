Mortaio galleggiante sul Tamigi, Azione: “Bene la promozione del territorio, no agli sprechi”

Azione La Spezia interviene in merito al “mortaio galleggiante” usato da Regione Liguria per promuovere il territorio. In questi giorni si tiene a Londra la fiera del turismo Wtm – World Travel Market dove, tra i prodotti tipici c’è il pesto.

“Una vetrina importante per la nostra Regione – afferma Laura Porcile, segretario provinciale di Azione – ma invece che per i prodotti si ricorderanno di noi per il mortaio sul Tamigi costato mezzo milione. Un’installazione alta 6 metri e larga 8 in navigazione sul fiume, un mortaio gigante con la scritta “Pesto Masterpiece of Liguria”. Questo il nostro biglietto da visita voluto da Toti. Ma il punto non è tanto l’efficacia o l’estetica, quanto il costo: mezzo milione di euro. E’ vero che il turismo porta lavoro con estati che ormai non finiscono più. E allora valorizziamo questa Liguria ma senza costi per i cittadini e senza mortai galleggianti”.

