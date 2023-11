Musica, la Nuova Fucina Musicale in concerto alla Biblioteca Universitaria

Genova. La Nuova Fucina Musicale, associazione creata da tre compositori genovesi, Paolo de Jorio, Salvatore Padula e Gabriele Petouchoff, dopo il suo debutto estivo alla Chiesa di San Siro di Nervi , prosegue la sua attività di promozione della diffusione della musica contemporanea con un concerto di nuove musiche per canto e pianoforte.

Ancora una volta La Nuova Fucina Musicale dà spazio a compositori giovani e meno giovani, desiderosi di far conoscere la loro arte, e questo sarà nella bellissima location del Salone della Biblioteca Universitaria di Via Balbi, in apertura straordinaria serale per l’occasione.

» leggi tutto su www.genova24.it