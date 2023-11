Napoleonica, un mese e mezzo a senso unico alternato per lavori all’altezza di Panigaglia

Nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria delle reti stradali e delle infrastrutture stradali spezzine, portato avanti dall’Ufficio tecnico della Provincia della Spezia, dalle 8 di domani, mercoledì 8 novembre alle 18 del 22 dicembre, con orario 00-24, verrà istituito, lungo la Strada Provinciale SP530 “di Portovenere”, in località Panigaglia, nel Comune di Porto Venere, un tratto stradale regolamentato con circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico.

Si tratta dell’avvio di cantiere stradale mobile, comprensivo di un tratto di banchina stradale, per “lavori di consolidamento di un cordolo di valle” della SP530, il tutto a fine di garantire la sicurezza della circolazione. L’opera è fondamentale per la messa in sicurezza di quel tratto di strada segnato da problematiche complesse e non differibili.

