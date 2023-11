Nuova centrale termica del Sant’Andrea pronta a febbraio

Stamani in Consiglio regionale il consigliere Davide Natale (Pd) ha presentato un’interrogazione per avere contezza delle tempistiche di realizzazione della nuova centrale termica dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. “Nel 2023 pensare che al principale presidio ospedaliero dell’Asl5 venga assicurato il riscaldamento con un container esterno – ha detto Natale in consiglio -, in quanto l’impianto non è più all’altezza nemmeno di avere manutenzione e non sono stati autorizzati preventivamente interventi di rifacimento dell’impianto stesso, è veramente qualcosa che non si può ascoltare. Spero che quella attuale sia una situazione tampone”. Nella sua risposta, l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, ha spiegato che, in seguito a interrogazione posta dall’assessore ad Asl5, l’azienda ha comunicato che la tempistica stimata per l’intervento di realizzazione della nuova centrale termica è di quattro mesi. “La comunicazione di Asl è datata 16 ottobre – ha detto Gratarola -; quattro mesi di lavori, dunque 16 febbraio. Questo dovrebbe quindi essere l’arco temporale entro il quale la nuova centrale termica entrerà in funzione”.

