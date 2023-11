Opere di difesa contro le mareggiate? Il geologo Paliaga: “Inutili per eventi così intensi”

Genova. “Eventi eccezionali come quello di questi giorni difficilmente sono contrastabili. Proteggersi da fenomeni così intensi la vedo dura. Non vedo soluzioni”. È netto il giudizio di Guido Paliaga, professore associato dell’Università di Genova e presidente della sezione ligure della Sigea (Società italiana di geologia ambientale), dopo la mareggiata che ha flagellato la nostra regione a soli cinque anni da quella epocale del 2018. Una visione scientifica non tanto sugli aspetti climatici, quanto invece sulle “opere di difesa” puntualmente invocate come necessarie per scongiurare danni milionari e rischi per le persone. Quando invece, secondo il geologo genovese, occorrerebbe pensare a spostare le attività umane in luoghi più lontani dalla costa.

Paliaga, in questi giorni si torna a parlare con insistenza di opere come pennelli, ripascimenti, barriere soffolte. Sono davvero rimedi efficaci contro le mareggiate?

