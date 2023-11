Pesto Masterpiece of Lguria”, nel cielo di Londra si accendono le luci della Liguria

Liguria. Si accendono le luci della Liguria nel cielo di Londra, la prima tappa mondiale della campagna promozionale #Pesto Masterpiece of Liguria. Uno spettacolo di colori con il mortaio più grande del mondo, rappresentato dai tradizionali ingredienti: pinoli, aglio e basilico, questa volta non sulle tavole degli italiani ma in viaggio sul Tamigi.

Dopo la partenza della chiatta dai Royal Docks, la capitale inglese festeggerà fino a giovedì il pesto come icona del Made in Italy anche sotto il Big Ben, tappa che verrà raggiunta anche nella giornata di domani.

