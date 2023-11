Ponte Morandi, l’ex dirigente imputato: “Castellucci? Controllava tutto e organizzava i pullman con i tecnici per vedere di persona”

Genova. “Castellucci aveva una profonda conoscenza dell”azienda e degli aspetti tecnici. Si interessava di persona delle problematiche. Se le cose non andavano alzava il telefono e chiamava. Appena diventato direttore generale aveva voluto fare una ricognizione di tutti i tronchi. Andava direttamente con i tecnici, organizzando dei pullman, per vedere di persona come si svolgevano le attività. E lo ha fatto poi altre volte. Era sempre preparato”. Lo ha detto in aula Mario Bergamo, ex responsabile sicurezza e manutenzioni di Aspi, uno dei 58 imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime) nel secondo o ultimo giorno del suo interrogatorio.

Bergamo, che in quel ruolo era stato chiamato da Castellucci all’inizio del 2015, ha spiegato anche degli attriti che ci furono con Paolo Berti (ex numero due di Aspi e anche lui imputato) che all’improvviso, dopo 4 mesi, venne messo sempre da Castellucci in una posizione intermedia sopra la sua, ponendolo tra lui e l’amministratore delegato. “Non abbiamo mai interagito in modo positivo perché avevamo due modi di operare diversi. Io facevo riunioni, esaminavo i problemi, lui mandava mail. Era un modo incompatibile con il mio percorso manageriale. È rimasto un mistero per me il motivo per cui venne scelto lui“.

