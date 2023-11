Pronto a partire il navettamento stradale. Il porto mette a sistema trasporto ferroviario e l’hub retroportuale di Santo Stefano

Prenderà il via a dicembre il servizio di navettamento stradale dalle banchine del porto al retroporto di Santo Stefano voluto dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Gli uffici di Via del Molo ieri hanno infatti affidato la gestione del servizio all’unico partecipante alla gara lanciata il 9 agosto scorso, ovvero l’associazione temporanea di imprese composta dalla capogruppo Consorzio Asterix e da Consorzio Tsl.

Il servizio, che rientra tra quelli di interesse economico generale individuati dal Comitato di gestione nel giugno scorso, andrà così a consentire il mantenimento e lo sviluppo delle percentuali di trasposto su ferro e delle funzioni dell’hub retroportuale, i due asset sui quali da mesi il presidente dell’Adsp Mario Sommariva ha acceso i riflettori indicandoli come caratteristiche uniche e punti di forza per il rilancio del porto spezzino. Unici come il servizio di navettamento, un progetto innovativo e sperimentale con il quale lo scalo spezzino punta a ridurre i disagi causati all’operatività dei terminal dai lavori di potenziamento dei binari e di ammodernamento della stazione ferroviaria portuale La Spezia Marittima.

Grazie al trasferimento via gomma dei container dallo scalo a Santo Stefano Magra che, per non gravare sul traffico che percorre il raccordo autostradale, sarà operato in orario notturno, tra le 20 e le 8, l’allestimento dei convogli potrà infatti avvenire nell’area retroportuale, recuperando i volumi di trasporto delle merci che non potranno essere movimentati direttamente dai piazzali portuali a causa dei cantieri che li interessano.

“Stiamo predisponendo tutto quanto è necessario per avviare il servizio a partire da dicembre – conferma a CDS il segretario generale dell’Adsp, Federica Montaresi -. Abbiamo lanciato questo progetto con un approccio innovativo per andare a supportare il trasporto su ferro in partenza da Santo Stefano Magra almeno sino alla fine dei lavori all’interno del porto e non perdere così la capacità ferroviaria, che è uno dei fiori all’occhiello della nostra realtà”.

L’Authority ha stanziato 600mila euro per lo svolgimento del servizio nel 2023 e considera di portare avanti il servizio in concessione per tutto il 2024 e parte del 2025, tempi coincidenti con la durata dei cantieri ferroviari.

“A quel punto valuteremo anche l’ipotesi di mantenere il navettamento anche in considerazione della risposta del mercato, sempre nell’ottica di incrementare il trasporto su ferro in partenza dal nostro porto”, conclude Montaresi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com