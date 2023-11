Rapallo: premio e applausi per la scrittrice Catherine Dunne

Nel Salone di rappresentanza nella sede di Bper Banca in Via Cassa di Risparmio a Genova, premiazione di Catherine Dunne, vincitrice del nuovo Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2023. La scrittrice irlandese è tornata finalmente in Italia per parlare del suo romanzo vincitore “Una buona madre” (Guanda, 2022) con Margherita Rubino, coordinatrice del Premio. Pubblico molto interessato e applausi per la scrittrice. In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Rapallo, Mentore Campodonico, presidente del Consiglio comunale.



