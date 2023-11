Rapallo: terapia d’urto per ponte paralizzato; tornerà in funzione

Consulto al capezzale del ponte mobile, paralizzato causa inconvenienti tecnici mentre era sollevato causa allerta arancione. Non potere utilizzare il ponte tra piazza Cile e via Milano significa avere un altro limite alla circolazione rapallese. E, specie in campagna elettorale, ognuno dice la sua su questo ponte natio da un’ottima idea del defunto ingegnere Mario Fracchia, ma la cui realizzazione ha sempre lasciato a desiderare, fin dall’inizio. Costosissimo nella manutenzione e tentativi di farlo funzionare come un orologio.

Oggi vertice col sindaco Carlo Bagnasco, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati e lo staff tecnico. “Il ponte tornerà a breve nella sua sede naturale – spiega il sindaco – e in caso di allerta rossa o arancione, lo metteremo in grado di rialzarsi dalla sua sede per far defluire l’acqua verso il mare”.

» leggi tutto su www.levantenews.it