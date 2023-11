Rigassificatore, Giampedrone: “Aggiornamento Piano emergenza esterna terrà conto di incidente fine agosto”

Affrontate stamani in Consiglio regionale due interrogazioni, presentate dai consiglieri spezzini Roberto Centi, per la Lista Sansa, e Paolo Ugolini, per il Movimento cinque stelle, sul rigassificatore Panigaglia. Le due iniziative consiliari, che prendevano entrambe le mosse dalla fiammata verificatasi a fine agosto presso il sito, hanno interrogato presidente e giunta “per conoscere in quali forme siano state messe in atto le misure di sicurezza anche rispetto alla relativa comunicazione fornita dagli enti preposti alla cittadinanza” (questa l’interrogazione illustrada a Centi) e, quella pentastellata, per sapere se “ritengano, attraverso il proprio rappresentante nel Comitato Tecnico Regionale, di avviare un’analisi volta ad integrare i protocolli tecnici di gestione di incidenti come quello in oggetto secondo i principi della Direttiva 7/12/2022, in particolare in relazione agli eventi classificati NaTech” (si tratta di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri sui Natural Hazard Triggering Technological Disasters, come spiegato nelle premesse dell’interrogazione) e se “nell’incidente in oggetto sono stati utilizzati tutti gli strumenti informativi alla popolazione previsti dalla vigente normativa compresi i documenti in attuazione della stessa”.

“Il rigassificatore di Panigaglia – ha risposto Giacomo Giampedrone, assessore regionale ad Ambiente, Infrastrutture, Protezione civile – è classificato come stabilimento di soglia superiore, secondo una definizione dell’art.3 del decreto legislativo 105/2015, ed è soggetto all’obbligo di presentazione di rapporto sicurezza, come previsto dal menzionato decreto. La società Gnl ha presentato al Comitato tecnico regionale – competente per gli stabilimenti di soglia superiore e di cui la Regione Liguria è membro – il rapporto di sicurezza in seguito al riesame quinquennale, approvato dal Comitato il 17 novembre 2022. Il rapporto, di cui è stata trasmessa copia alla Regione e che è disponibile su richiesta, riporta la classificazione degli eventi quali perturbazioni geofisiche, meteomarine, cerauniche e dissesti idrogeologici in base alle leggi vigenti, dedicando un allegato alla caratterizzazione ceraunica aggiornata; inoltre in un paragrafo vengono descritte le precauzioni e/o norme assunte per rischi naturali, specificatamente terremoti, inondazioni, trombe d’aria, caduta di fulmini, vento, resistenza al fuoco di strutture e apparecchiature. Lo stabilimento è inoltre dotato di un piano di emergenza interna, anche questo previsto dal decreto 105/2015, in cui sono riportate tutte le misure da attuare in caso di incidente che non coinvolga aree esterne ai confini dello stesso stabilimento. Per quanto riguarda l’incendio occorso nella notte tra il 27 e il 28 agosto 2023, per tale tipo di incidente, non configurandosi come possibile incidente rilevante essendo rimasto entro i confini dello stabilimento, non è prevista dal decreto legislativo 105/2015 comunicazione scritta alla Regione o al Comitato tecnico regionale”. L’assessore ha proseguito: “Il rapporto di sicurezza è riesaminato nei casi previsti dal decreto 105/15. Approvato come detto nel novembre 2022, il rapporto è in corso di riesame a seguito di modifiche previste allo stabilimento; in base agli elementi disponibili non ci sono i presupposti per avviare un riesame in seguito agli eventi del 27 agosto; la Regione non ha competenze dirette nell’informazione della popolazione in casi come quello in esame. Il piano di emergenza esterno di Gnl Italia è in corso di aggiornamento da parte del prefetto e l’esperienza maturata in questo evento sarà sicuramente tenuta in considerazione dalla prefettura per l’elaborazione dell’aggiornamento del piano”.

