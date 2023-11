Sarzanello si prepara per la festa di San Martino

Il prossimo 11 novembre a Sarzanello si festeggerà San Martino con un programma ricco di iniziative. Ci sarà infatti la fiera organizzata dal Comune nella piazza del parcheggio di via Sarzanello mentre presso il centro sociale Arci l’appuntamento musicale sarà curato da Joel, sempre nell’area del centro ci saranno i trampolieri e lo spettacolo per i bambini mentre dalle 17 si potranno degustare panini e rinfresco. La giornata si concluderà con i fuori d’artificio alle 21 mentre gli appuntamenti della parrocchia – prima della messa solenne delle 18 – inizieranno alle 8.30 e proseguiranno alle 11. Per tutta la giornata infine ci sarà la tradizionale pesca di beneficenza allestita nel salone parrocchiale.

