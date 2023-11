“Se fossi… Munch”, laboratorio per bambini alla biblioteca d’arte

“Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’amministrazione comunale a cura dei musei civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale fino a un evento speciale dedicato al Natale. Giovedì 9 novembre alle 16.30 la biblioteca Speciale d’Arte e di Archeologia organizza un laboratorio gratuito dal titolo “Se fossi… Munch” rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni che ha una durata di circa un’ora e mezza. Il laboratorio inizia con la visione delle opere dell’artista espressionista Edvard Munch tramite le monografie presenti a scaffale. Si comprenderà assieme le tecniche utilizzate e il contenuto delle opere. In seguito si realizzerà un elaborato, utilizzando la pasta modellante e si riproporrà con questo materiale l’opera “L’urlo”. La prenotazione del laboratorio è obbligatoria.

Info

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com