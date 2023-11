Savona. L’Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia aps ha organizzato, per il 18 novembre alle ore 16 presso la sede operativa dell’associazione in via Giacchero snc (angolo corso Colombo) a Savona, un incontro formativo sullo strumento del ricongiungimento familiare.

L’incontro fornirà informazioni sullo strumento del ricongiungimento familiare e sulle attività dell’Unità Ricongiungimenti Familiari dell’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). Gli esperti dell’OIM condivideranno le loro esperienze e forniranno consigli su come migliorare il processo di ricongiungimento familiare.

