Alvini dopo Lecco: “Parzialmente soddisfatto, ma il risultato non è positivo”

“La squadra c’è stata, un punto non basta ma la prestazione secondo me non è da scartare”. A parlare in conferenza stampa è Massimiliano Alvini, che dopo il pari con il Lecco analizza la partita dei suoi, dopo il netto ko di Cremona: “Su questo campo devi essere bravo ad adattarti, questa squadra è molto intelligente. Abbiamo avuto subito un’occasione importante con Kouda, poi abbiamo fatto fatica nel primo tempo perché ci siamo abbassati troppo verticalizzando male, non facendo ciò che abbiamo preparato. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio concedendo su errori nostri in uscita, che potevamo pagare molto di più. La squadra ha lottato e senza la personalità di portare a casa il risultato la partita sarebbe sfuggita via”, spiega Alvini.

Tante difficoltà emerse sulle fasce, dove Reca ed Elia non sono sembrati proprio al massimo: “Non direi fossero in debito di ossigeno. Ad Elia stiamo tirando il minutaggio, dopo l’infortunio che ha avuto. Mettere Candelari è segno di coraggio, logico che i ragazzi abbiano sofferto alcune situazioni. Oggi alla squadra, come atteggiamento dopo un primo tempo di fatica, non posso rimproverare tantissimo. La squadra è stata nella partita, non è uscita, una squadra dimessa oggi perde”.

Tanti errori anche in impostazione, dove Ekdal ed Esposito hanno sbagliato troppo: “Nel primo tempo abbiamo fatto cose che non volevamo fare. Nel secondo abbiamo fatto meglio nella gestione, oggi era una partita più verticale, meno di possesso. Possiamo fare meglio in costruzione”, spiega Alvini, che poi conclude: “Se la squadra oggi fosse stata abbacchiata avrebbe perso. Domenica abbiamo fatto male, sono passati tre giorni, siamo venuti qua e la squadra ha reagito. Anche chi è entrato ha dato il suo contributo. Abbiamo subito la sconfitta di domenica, la squadra ha subito i giorni pesanti, ma oggi in un campo contro un avversario che ha battuto Pisa e Palermo ha lottato, potevamo perdere ma anche vincere. Da questo punto di vista qui non posso che essere parzialmente soddisfatto di questo atteggiamento. Logico che risultato e classifica non siano positivi, ma la squadra oggi ha provato a giocarsela e non è uscita mai dalla partita”, conclude.

