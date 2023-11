Bolzaneto, 200mila euro per completare il collegamento tra salita Brasile e via Geminiano

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il progetto di fattibilità tecnico economica per il completamento del collegamento con via Geminiano e salita Brasile in Valpolcevera.

“L’intervento è inserito nella prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici con un finanziamento comunale di 200.000 euro – dice il vicesindaco Piciocchi – sono lavori di cui già nel passato mandato amministrativo ci eravamo presi l’impegno di realizzare e che, dopo alcuni sopralluoghi e il lavoro degli uffici, saranno realizzati nell’ottica di risolvere, in via definitiva, le criticità dell’attuale viabilità, superando le problematiche di sicurezza e di parcheggi”.

