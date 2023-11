Calcio, Albenga. Francesco Berretta oggi convocato per il primo stage della rappresentativa di Serie D

Albenga. Dopo il lungo percorso alla Cairese, dove si è fatto vedere tra giovanili e Prima Squadra, Francesco Berretta ha avuto l’occasione di approdare in Serie D con la maglia dell’Albenga. Una prima esperienza in categoria che non ha affatto spaventato Fabio Fossati. Anzi, il tecnico ha puntato sin dall’inizio sul giovane centrocampista del 2005.

Prestazioni convincenti, quasi senza quel timore iniziale che sarebbe stato anche normale. Berretta sta trovando il proprio spazio e in questi giorni è arrivata addirittura la convocazione per il primo stage stagionale riservato ai giovani giocatori del campionato di Serie D dell’area Nord.

