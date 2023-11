Calcio, Legino. Previsti due mesi di stop per Macagno dopo l’infortunio contro il Celle Varazze

Savona. Momenti di paura nella sfida tra il Celle Varazze e il Legino per il brutto scontro di gioco che ha visto come sfortunato protagonista l’attaccante verdeblù Manuele Macagno. La gravità avverita inizialmente è dimostrata dal fatto che mister Fabio Tobia ha smesso di seguire la partita per stare vicino al suo giocatore.

Oggi emergono novità importanti. Macagno dovrebbe essere dimesso nella giornata di oggi dall’ospedale e, questo trauma pneumotoratico, costrige il giocatore ad uno stop di circa due mesi.

» leggi tutto su www.ivg.it