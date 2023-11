Casello di Pegli, una pista ciclabile per proteggere i ciclisti dai mezzi pesanti

Genova. Una pista ciclabile che possa mettere al sicuro i ciclisti in transito, riparandoli dalle auto e, soprattutto, dai mezzi pesanti. Questo l’intento della proposta presentata dalla Fiab di Genova per migliorare il progetto del nuovo casello di Pegli presentato nelle scorse settimane da Autostrade per l’Italia.

L’osservazione prende in esame il particolare del progetto che prevede una nuova rotatoria che collegherà lo svincolo con l’Aurelia. Secondo gli attivisti del pedale, infatti, per dimensioni e posizionamento, infatti, la rotonda potrebbe rappresentare un vero pericolo per chi percorrerà la strada in bicicletta, trovandosi ad dover “farsi vedere” tra automobili e mezzi pesanti.

