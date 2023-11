Felettino, Montefiori al sindaco: “Dovrebbe far valere il suo ruolo istituzionale”

Gli undici punti del consigliere comunale Andrea Montefiori sull’ospedale Felettino. Così l’esponente del Partito democratico chiama in causa, la storia infinita sul nuovo ospedale e affonda verso l’amministrazione comunale rivolgendosi direttamente al primo cittadino al termine di un lunghissimo elenco: “In tutto questo tempo, il sindaco è riuscito a stare coperto il più possibile, proferendo parola solo per dire che ‘lui non ha competenza nella vicenda’. Dovrebbe sapere, invece, che per il ruolo istituzionale primario ricoperto in città non esiste il ‘diritto ad essere incompetente’, su nulla. Un sindaco deve provare a farsi carico, sempre, di tutti i problemi della sua comunità, esercitando una funzione di regia tra tutte le istituzioni e le rappresentanze della città”.

La reazione di Montefiori arriva dopo l’intervento della Lista Toti: “Di recente esponenti della lista Toti hanno irriso i consiglieri regionali Natale e Centi, facendo richiamo alla loro presunta perdita di memoria in relazione all’ annosa vicenda dell’ appalto del Nuovo Ospedale Felettino, rispetto alla quale hanno rappresentato riserve e critiche che originano dagli atti ufficiali compiuti in questi ultimi anni. Ai cittadini certamente la memoria interessa molto, soprattutto quando si tratta di servizi fondamentali, qual è quello sanitario pubblico. Per quanto riguarda la realizzazione del Felettino, credo sia pertanto utile mettere in fila i fatti che ci hanno condotto ad essere , ancora, senza un nuovo e moderno ospedale, capace di attirare eccellenze e riaffermare la centralità della sanità pubblica”.

