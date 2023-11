Festival Testimonianze, ricerca, azioni al via la kermesse che propone teatro, danza, performance, circo e musica

Genova. Da oggi al 19 novembre torna il Festival Testimonianze, ricerca, azioni che è riduttivo definire soltanto teatrale: danza, teatro, performance, circo, cinema, musica, libri, incontri sono i vari ingredienti della kermesse che provocatoriamente mette l’arte contro la cultura. In campo danzatori, attori, musicisti, intellettuali, arbitra il Teatro Akropolis di Sestri Ponente, unico giudice dell’incontro: il pubblico. Clemente Tafuri e David Beronio, direttori artistici della manifestazione, mettono in scena questa contrapposizione per svelare il senso più profondo della Rappresentazione: essere significante di per sé e innescare un rapporto dialettico con lo spettatore invece di collocarsi dentro un sistema preordinato di generi, di temi e di categorie che, oggi più che mai, fanno prevalere il facile sul complesso, lo standard sul peculiare.

Il programma di eventi e spettacoli vede in calendario prime assolute e consolidati successi.

