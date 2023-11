Funivia del Lagaccio, poche risposte in commissione ma la protesta invade via Garibaldi

Genova. “40 milioni di euro per un’opera inutile, nessuna compensazione o indennizzo per gli abitanti e pochi spiccioli rimasti per valorizzare il sistema dei forti”. Un centinaio di persone, esponenti della rete dei comitati cittadini, questa mattina ha manifestato davanti a palazzo Tursi per dire no alla realizzazione della funivia tra la Stazione marittima e forte Begato. In via Garibaldi soprattutto rappresentanti del collettivo Con i piedi per terra e del coordinamento associazioni Oregina e Lagaccio, il quartiere maggiormente interessato dalla costruzione dell’impianto voluto dal Comune di Genova.

La protesta è andata in scena in occasione della commissione consiliare che si è svolta in aula rossa. Alcuni esponenti dei comitati hanno anche presenziato alla commissione ascoltando i quesiti posti dai consiglieri e dagli esperti auditi e le risposte fornite dai tecnici, più che altro dall’architetto progettista Cillara Rossi e dall’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

» leggi tutto su www.genova24.it