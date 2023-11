Haiki+, l’esperienza di Vado Ligure a “Ecomondo”: come estrarre metalli e materiali preziosi dai rifiuti

Vado Ligure. La società Haiki+, che gestisce la discarica per rifiuti speciali di Bossarino a Vado Ligure, protagonista alla fiera internazionale di “Ecomondo”, il principale evento europeo, giunto alla sua 26° edizione, dedicato alle tecnologie e soluzioni industriali nel settore ambientale e dell’economia circolare.

“E’ stata una bella vetrina, una importante occasione per raccontare tutte le novità del nostro gruppo, i nostri servizi e la strategia operativa per applicare concretamente i principi dell’economia circolare. Il nostro obiettivo è di consolidarci come player di riferimento in un comparto funzionale per l’intero sistema economico e produttivo” affermano il presidente Nicola Colucci e l’Ad della società Flavio Raimondo.

