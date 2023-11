Il pianista Andrea Trovato a Sarzana per le Domeniche in musica

Prosegue con successo la Rassegna Concertistica “Domeniche in Musica” – Concerti al Ridotto Teatro Impavidi 2023 , organizzata dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e dall’Associazione Amici della Musica /Accademia Musicale “A. Bianchi”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Gli Scarti e con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando “Call for ideas” 2023.

Nella suggestiva atmosfera della Sala del Ridotto del Teatro Impavidi di Sarzana , domenica 12 novembre alle ore 17,30 , sarà protagonista il pianoforte , con un recital dell’affermato pianista toscano Andrea Trovato che proporrà un affascinante programma intitolato “ Reflets de l’Ame” , comprendente capolavori pianistici di F.Chopin , F.Liszt , C.Debussy e di G.Gershwin con la celebre Rhapsody in blue.

