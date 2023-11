La Società di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica premia due medici del Gaslini

Genova. La Siedp (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica) ha conferito un doppio riconoscimento di prestigio alle eccellenze dell’Irccs Giannina Gaslini. Mohamad Maghnie, responsabile della Clinica pediatrica ed endocrinologia dell’ospedale pediatrico ligure, e Daniela Fava della Clinica pediatrica ed endocrinologia sono stati insigniti a Bologna rispettivamente dei premi Emanuele Cacciari e Rina Balducci.

Il Premio Emanuele Cacciari è un premio alla carriera, intitolato alla figura di Emanuele Cacciari, scomparso nel 2011, ex presidente della Siedp e professore emerito all’Università di Bologna, dove ricopriva la cattedra di Clinica pediatrica dal 1980, dirigendo anche la Scuola di specializzazione in pediatria. Viene conferito ad un socio Siedp ogni due anni, in occasione di ogni congresso nazionale. Celebra i risultati raggiunti, sia nell’insegnamento che nella ricerca, di uno dei 750 membri Siedp che si è distinto in particolare per il suo contributo all’arricchimento delle conoscenze nell’ambito dell’endocrinologia e/o della diabetologia pediatrica e che abbia mostrato una leadership anche nell’ambito della pratica clinica.

