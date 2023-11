L’antico cammino medievale “de Pontremolo” protagonista alla Val di Vara Gallery

Sabato 11 novembre alle ore 17 presso la Val di Vara Gallery dell’Outlet Village di Brugnato primo di una serie di incontri dedicati alla Via dei Monti o de Pontremoli, l’antico cammino medioevale riaperto fra il 2020 e il 2023 che collega Levanto a Pontremoli attraverso la Val di Vara.

Daniela Menini, consigliere della Regione Liguria, Clara Cavellini, vice sindaco del Comune di Pontremoli e Federico Chiodaroli, guida escursionistica, parleranno della opportunità di sviluppo delle aree interne fra provincia spezzina e Lunigiana grazie alla riscoperta di una importante viabilità storico – religiosa in connessione con la Via Francigena. La riscoperta del cammino si deve al professor Tiziano Mannoni, il grande archeologo al quale si legano fra gli altri gli studi sul porto canale di Levanto e le numerose campagne di scavo in Val di Vara nello Zignago.

