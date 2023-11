L’Avaro di Molière debutta in prima assoluta il 14 novembre al Teatro Modena, protagonista Ugo Dighero

Genova. Un Arpagone contemporaneo ma sempre tragicomico. Va in scena in prima assoluta al Teatro Gustavo Modena dal 14 al 26 novembre la nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova, L’avaro di Molière con la regia di Luigi Saravo e Ugo Dighero nel ruolo del titolo.

Apprezzato protagonista a teatro di opere di Stefano Benni e Dario Fo, volto noto al pubblico televisivo per la partecipazione a trasmissioni come Mai dire Gol e a numerose serie tv – da Un medico in famiglia a R.I.S. a Blanca – l’attore genovese, su invito del direttore del Teatro Davide Livermore, mette per la prima volta il proprio talento e la propria vis comica al servizio di un grande classico.

