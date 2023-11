Lavori sul nodo ferroviario di Genova, circolazione sospesa tra Sestri Ponente e Cogoleto

Liguria. Procedono, nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico e Nodo di Genova, gli interventi infrastrutturali nella realizzazione del quadruplicamento Voltri-Sampierdarena. Per consentire le attività programmate da RFI, società capogruppo del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, nei prossimi fine settimana 10-11-12, 17-18-19, 24-25-26 novembre e 1-2-3 dicembre, dalle ore 22 del venerdì, alle 22 della domenica, la circolazione dei treni sarà sospesa tra Cogoleto e Sestri Ponente.

Le modifiche alla circolazione ferroviaria si rendono necessarie per consentire le lavorazioni del futuro punto antincendio e di esodo della galleria Doria, per eseguire attività tecnologiche e di armamento ferroviario relative alla prima fase del futuro innesto della bretella di Prà, sulla linea Genova-Ventimiglia. Proseguiranno inoltre le attività di posa cunicoli, canaline e realizzazione degli attraversamenti ferroviari per il futuro posizionamento dei cavi di segnalamento e di telecomunicazioni della nuova linea.

» leggi tutto su www.ivg.it