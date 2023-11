Lecco, Bonazzoli: “Mancata concretezza, c’è un po’ di rammarico”

“C’è rammarico perché abbiamo creato, siamo arrivati tante volte in area ma non siamo stati bravi a dare la zampata finale”. Così nel post gara il tecnico del Lecco Emiliano Bonazzoli, che analizza il pareggio contro lo Spezia di Massimiliano Alvini. “Non siamo stati concreti nel buttarla dentro, ma c’è da dire che la prestazione è stata ottima, stiamo continuando con prestazioni di livello ottimo e dobbiamo ripartire da questo. Abbiamo mosso la classifica, ora dobbiamo recuperare perché domenica c’è la capolista e sarà molto difficile”.

Un’ottima prova dal punto difensivo per i lombardi, che non hanno rischiato molto: “Abbiamo difeso bene. Non siamo stati concreti ma in difesa siamo stati arcigni, ordinati, contro un attacco importante come quello dello Spezia. Ci sta concedere qualcosa, lo Spezia ha grandi doti ma la nostra difesa ci ha aiutati”, conclude.

