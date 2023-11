Roma. Il deputato ligure del Pd Luca Pastorino critica diversi punti della legge di Bilancio proposta dal governo.

“Dai migranti in Albania al blitz sul premierato, Giorgia Meloni e il governo stanno usando armi di distrazione di massa per distogliere l’attenzione dai disastri della legge di bilancio: le pensioni, le manovre inique sul fisco, il caro bollette, l’aumento dei mutui e tanto altro ancora. Tutte questioni non risolte e promesse urlate in campagna elettorale e non mantenute”.

